Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,48
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,29
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,35
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,09
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,93
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,37
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,54
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,33
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,34
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,81
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,94
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,73
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,84
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,31
Економія при броні: -3,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
4.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,73
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
35,80
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,13
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,89
Економія при броні: -3,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,01
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
5.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,71
Економія при броні: -3,65 грн