Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,53
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,10
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,66
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,74
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,36
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,45
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,20
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,65
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
21,67
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,42
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
36,01
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,15
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,55
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
42,90
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,88
Економія при броні: -3,53 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,92
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,13
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,51
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,66
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,74
Економія при броні: -2,26 грн