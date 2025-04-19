Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,90
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,29
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,56
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,27
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №40
Фармаком
31,44
Економія при броні: -1,19 грн
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,29
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,23
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,02
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,21
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,59
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,26
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,78
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,22
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,48
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,20
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,44
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,18
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,72
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,68
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,27
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
5.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,83
Економія при броні: -2,48 грн