Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,06
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,33
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,42
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,02
Економія при броні: -3,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,52
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,19
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,13
Економія при броні: -3,81 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
43,06
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,72
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,16
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,85
Економія при броні: -2,76 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
29,36
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,89
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,74
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,77
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,69
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,98
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,51
Економія при броні: -3,17 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
4.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,94
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,69
Економія при броні: -2,24 грн