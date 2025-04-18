Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,50
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
35,89
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,72
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,31
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,66
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
29,38
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,45
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,74
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
60,18
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,97
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,45
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,56
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,33
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
56,99
Економія при броні: -1,92 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,60
Економія при броні: -15,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,77
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
63,28
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,68
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
4.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,73
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12-А
5.2 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
66,70
Економія при броні: -6,30 грн