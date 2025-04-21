Вітамінно-мінеральний комплекс з селеном (Vitamin and mineral complex with selenium)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,59
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,86
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
29,33
Економія при броні: -1,87 грн
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Соборності, 17
52.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
60,30
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
61.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,86
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, пров. Тихий, 2
73.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
64,06
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,77
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Монастирище, вул. Соборна, 130
99.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,42
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 21
100.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
62,16
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
108.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
57,40
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
108.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
42,98
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
52,10
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,73
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,10
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 85
111.3 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
22,04
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 57/1
111.5 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
58,35
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
51,27
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 21
111.7 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
60,63
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
ВІТАМІН-КА ВІТАМІННО МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З СЕЛЕНОМ таблетки 0.25 г №80
Фармаком
59,13
Економія при броні: -2,30 грн