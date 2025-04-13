Дорослим і дітям старше 12 років — 1–2 таблетки 3 рази на день. Дітям від 4 до 12 років — 1–2 таблетки 1 раз на день перед їжею.

Рекомендується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування в наступних випадках: сприяє зміцненню зубів. При кісткових і судинних порушеннях, недугах щитовидної залози; кровотеча, шкірні та алергічні захворювання, період росту дітей, ламкість нігтів, вагітність, період годування немовлят та постклімактеричний період, для нормалізації серцевої діяльності, при підвищеній кислотності шлунку.