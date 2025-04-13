Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Кальцій + вітамін Д3 (Calcium + Vitamin D3)

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КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3
Таблетки 0,5 г №100
Еліт-фарм
від 41,00 грн
в 12 аптеках
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КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН D3
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН D3
Таблетки для жування блістер №80
Фарміс ЛТД
Немає в наявності
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН D3
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН D3
Таблетки №60
Здравофарм
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 41,00 грн
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Інструкція вказана для КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0,5 г №100

Кальцій + вітамін Д3 інструкція із застосування

Інструкція вказана для КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0,5 г №100

Склад

Карбонат кальцію (1 г препарату дорівнює 340 мг елемента Са+2); вітамін D3 — 133 МО.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям старше 12 років — 1–2 таблетки 3 рази на день. Дітям від 4 до 12 років — 1–2 таблетки 1 раз на день перед їжею.

Рекомендується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування в наступних випадках: сприяє зміцненню зубів. При кісткових і судинних порушеннях, недугах щитовидної залози; кровотеча, шкірні та алергічні захворювання, період росту дітей, ламкість нігтів, вагітність, період годування немовлят та постклімактеричний період, для нормалізації серцевої діяльності, при підвищеній кислотності шлунку.

Характеристики
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,5 г
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки