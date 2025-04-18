Кальцій + вітамін Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
1.1 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Каденюка, 23
7.2 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
В містах поряд
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
187.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
193.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
197.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
249.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
49,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
49,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
253.1 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
253.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
51,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
256.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
256.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
270.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -10,00 грн