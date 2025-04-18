Кальцій + вітамін Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
57,10
Економія при броні: -14,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
5.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,90
Економія при броні: -14,73 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -10,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
9.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
57,60
Економія при броні: -14,48 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -10,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
50,35
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
50,35
Економія при броні: -1,51 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
149.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
198.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
246.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
249.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
249.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
259.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм