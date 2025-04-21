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Кальцій + вітамін Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Кальцій + вітамін Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Миколаїв
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Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
39,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
41,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
75.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
42,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
76.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
42,10
грн
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Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
44,50
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
44,50
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
97.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
43,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
42,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
41,80
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
41,80
грн
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Аптека акс соціальна
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Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
98.2 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
47,50
грн
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Аптека акс соціальна
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Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
98.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
47,50
грн
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Аптека акс соціальна
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Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
98.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
42,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
98.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
47,50
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
98.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
43,70
грн
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Аптека акс соціальна
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Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
98.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
42,20
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
98.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
42,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
99.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
41,90
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
99.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
42,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
99.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
42,00
грн
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