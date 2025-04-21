Кальцій + вітамін Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
3.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
45,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
108.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
115.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
45,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
124.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
125.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
49,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
128.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
129.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
132.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
133.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
51,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
135.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
49,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм