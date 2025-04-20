Кальцій + вітамін Д3 (Calcium + Vitamin D3)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
49,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
51,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
49,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
8.3 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
9.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
В містах поряд
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
64.6 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.1 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
93.8 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
45,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
176.0 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
45,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
КАЛЬЦІЙ + ВІТАМІН Д3 таблетки 0.5 г №100
Еліт-фарм
56,00
Економія при броні: -12,00 грн