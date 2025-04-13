Дигідрокверцетин — 9 мг, арабіногалактан — 0.1 мг, сорбіт.

Капіляри — дрібні кровоносні судини, що пронизують усі наши тканини й органи. Тисячі кілометрів капілярів доносять до кожної клітини організму кисень і все необхідне для життєдіяльності. Саме на межі клітини і капіляра відбувається обмін речовин. При порушенні капілярного кровотоку клітина голодує, відчуває спрагу, задихається від нестачі кисню. Це веде до її хвороби і, нарешті, до загибелі. Порушення в роботі капілярів — основна причина будь-якого патологічного процесу.