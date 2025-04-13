Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного

Капіляр

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Капіляр
Капіляр
Таблетки №80
Еліт-фарм
від 110,64 грн
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Капіляр
Капсули №50
Еліт-фарм
від 146,30 грн
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Капіляр
Капіляр
Таблетки №40
Еліт-фарм
від 83,60 грн
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Капіляр
Таблетки №10
Еліт-фарм
Немає в наявності
Капіляр
Капіляр
Таблетки №50
Еліт-фарм
Немає в наявності
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Інструкція вказана для Капіляр таблетки №80

Капіляр інструкція із застосування

Інструкція вказана для Капіляр таблетки №80

Склад

Дигідрокверцетин — 9 мг, арабіногалактан — 0.1 мг, сорбіт.

Капіляри — дрібні кровоносні судини, що пронизують усі наши тканини й органи. Тисячі кілометрів капілярів доносять до кожної клітини організму кисень і все необхідне для життєдіяльності. Саме на межі клітини і капіляра відбувається обмін речовин. При порушенні капілярного кровотоку клітина голодує, відчуває спрагу, задихається від нестачі кисню. Це веде до її хвороби і, нарешті, до загибелі. Порушення в роботі капілярів — основна причина будь-якого патологічного процесу.

Протипоказання

Не рекомендується при особистій чутливості до продукту.

Умови зберігання

Зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 20 градусів.

Не є лікарським засобом.

Характеристики
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
Реєстрація
05.03.02-04/53647 від 25.12.2003