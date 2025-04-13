Капіляр
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Інструкція вказана для Капіляр таблетки №80
Капіляр інструкція із застосування
Інструкція вказана для Капіляр таблетки №80
Склад
Дигідрокверцетин — 9 мг, арабіногалактан — 0.1 мг, сорбіт.
Капіляри — дрібні кровоносні судини, що пронизують усі наши тканини й органи. Тисячі кілометрів капілярів доносять до кожної клітини організму кисень і все необхідне для життєдіяльності. Саме на межі клітини і капіляра відбувається обмін речовин. При порушенні капілярного кровотоку клітина голодує, відчуває спрагу, задихається від нестачі кисню. Це веде до її хвороби і, нарешті, до загибелі. Порушення в роботі капілярів — основна причина будь-якого патологічного процесу.
Протипоказання
Не рекомендується при особистій чутливості до продукту.
Умови зберігання
Зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 20 градусів.
Не є лікарським засобом.
Характеристики
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
Реєстрація
05.03.02-04/53647 від 25.12.2003