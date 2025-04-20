Львів (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
167,30
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
162,90
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
169,57
Економія при броні: -26,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
146,39
Економія при броні: -22,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
166,90
Економія при броні: -25,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
167,30
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
167,30
Економія при броні: -25,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
167,80
Економія при броні: -25,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
167,80
Економія при броні: -25,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
167,30
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
167,30
Економія при броні: -25,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм