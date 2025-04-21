Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
162,90
Економія при броні: -21,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
166,20
Економія при броні: -25,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн