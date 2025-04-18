Київ (адресу не вказано)
Доступно в 551 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Фармація
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Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
175,00
Економія при броні: -48,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
185,30
Економія при броні: -47,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
169,40
Економія при броні: -33,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
170,76
Економія при броні: -21,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
186,20
Економія при броні: -48,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн