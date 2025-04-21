Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
163,00
Економія при броні: -21,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
170,55
Економія при броні: -26,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
162,90
Економія при броні: -21,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
166,70
Економія при броні: -25,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
166,70
Економія при броні: -25,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
166,70
Економія при броні: -25,60 грн