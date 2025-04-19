Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 217 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Капіляр таблетки №40
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Капіляр капсули №50
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Капіляр таблетки №40
Еліт-фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм
156,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Капіляр таблетки №80
Еліт-фарм