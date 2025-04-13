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Контейнер для калу MP Medplast
Стерильний, одноразовий 30 мл з ложкою №1
Ханчжоу Роллмед
від
6,00
грн
в 3 аптеках
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Контейнер для калу MP Medplast
Стерильний, одноразовий 60 мл з ложкою №1
Ханчжоу Роллмед
Немає в наявності
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Пакування
30 мл
60 мл
Ціни в
Київ
від
6,00
грн
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Характеристики
Виробник
Ханчжоу Роллмед
Форма випуску
Стерильний, одноразовий
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
ємності для збору калу стерильні
Реєстрація
1 від 26.09.2016
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