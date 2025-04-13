ємності для збору калу стерильні

Контейнер для калу

2 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
Контейнер для калу MP Medplast
Контейнер для калу MP Medplast
Стерильний, одноразовий 30 мл з ложкою №1
Ханчжоу Роллмед
від 6,00 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для калу MP Medplast
Контейнер для калу MP Medplast
Стерильний, одноразовий 60 мл з ложкою №1
Ханчжоу Роллмед
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 6,00 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Ханчжоу Роллмед
Форма випуску
Стерильний, одноразовий
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
Реєстрація
1 від 26.09.2016