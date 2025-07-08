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Аптека
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Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
348.2 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
395.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
397.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
397.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
407.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
408.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
411.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
435.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
440.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
442.2 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
474.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
478.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,50
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
491.6 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
491.6 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
508.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
509.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
564.2 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
429.7 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
440.7 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
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