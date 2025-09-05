Київ
Контейнер для калу
Контейнер для калу
Вінниця
(адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
105.1 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
111.4 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
131.6 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,50
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
147.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
147.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
165.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
166.4 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
191.7 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
196.4 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
202.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
222.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
180.1 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
214.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
320.0 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
