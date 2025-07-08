Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
10.6 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
149.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
149.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
151.7 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
198.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
203.4 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
208.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
208.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
259.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
260.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
303.0 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
324.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
30.0 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
32.2 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед