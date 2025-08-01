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Контейнер для калу
Миколаїв
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Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
365.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
382.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
398.0 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
405.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
408.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
411.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
411.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
415.2 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
417.1 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
417.4 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
462.4 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
489.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,50
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
511.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
511.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
515.5 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
529.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
530.4 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
586.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Бориспіль, вул. Котляревського Івана, 1
386.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
509.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
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