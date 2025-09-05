Київ
Контейнер для калу
Контейнер для калу
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Світ здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Світ здоров'я зжс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
2.7 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
129.2 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
131.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
215.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
258.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
259.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
261.9 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Костельна, 3-Б
287.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
5,50
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
319.6 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
319.7 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
320.2 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
331.6 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
331.6 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
337.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
338.3 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
365.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
381.8 км
Контейнер для калу MP Medplast стерильний, одноразовий 30 мл №1
Ханчжоу Роллмед
6,00
грн
Забронювати
