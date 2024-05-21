А-Церумен Нео Плюс — м’який засіб для вушної гігієни, що містить поверхнево-активні речовини.

Вушна сірка захищає вухо від інфекцій, пилу і сторонніх предметів. Вона контролює кількість бактерій, зазвичай наявних на поверхні шкіри зовнішнього слухового проходу. Крім того, вушна сірка зволожує барабанну перетинку, запобігаючи її затвердінню і жорсткості, сприяє кращій передачі звуку.

При нормальних умовах вушна сірка виділяється і рухається в напрямку зовнішнього слухового проходу під час жувальних рухів. Будь-яке порушення цього процесу призводить до накопичення вушної сірки. Внаслідок цього утворюється сірчана пробка, яка перешкоджає нормальному функціонуванню вуха, що призводить до втрати слуху, шуму у вухах, запаморочення тощо.

Застосування м’яких засобів для вушної гігієни допомагає підтримувати зовнішній слуховий прохід чистим і запобігає накопиченню вушної сірки.

А-Церумен Нео Плюс, рекомендований для дітей віком від 6 міс і дорослих, при регулярному використанні допомагає видалити залишки вушної сірки і запобігає її накопиченню, зволожує і розчиняє сірчані пробки (суха і щільна вушна сірка). Після видалення сірчаної пробки вушна сірка знову секретується природним шляхом для захисту і змащування вух.