А-Церумен Нео Плюс® (A-Cerumen Neo Plus®) (318113) - інструкція із застосування Медичні вироби
А-Церумен Нео Плюс інструкція із застосування
Характеристика
А-Церумен Нео Плюс — м’який засіб для вушної гігієни, що містить поверхнево-активні речовини.
Вушна сірка захищає вухо від інфекцій, пилу і сторонніх предметів. Вона контролює кількість бактерій, зазвичай наявних на поверхні шкіри зовнішнього слухового проходу. Крім того, вушна сірка зволожує барабанну перетинку, запобігаючи її затвердінню і жорсткості, сприяє кращій передачі звуку.
При нормальних умовах вушна сірка виділяється і рухається в напрямку зовнішнього слухового проходу під час жувальних рухів. Будь-яке порушення цього процесу призводить до накопичення вушної сірки. Внаслідок цього утворюється сірчана пробка, яка перешкоджає нормальному функціонуванню вуха, що призводить до втрати слуху, шуму у вухах, запаморочення тощо.
Застосування м’яких засобів для вушної гігієни допомагає підтримувати зовнішній слуховий прохід чистим і запобігає накопиченню вушної сірки.
А-Церумен Нео Плюс, рекомендований для дітей віком від 6 міс і дорослих, при регулярному використанні допомагає видалити залишки вушної сірки і запобігає її накопиченню, зволожує і розчиняє сірчані пробки (суха і щільна вушна сірка). Після видалення сірчаної пробки вушна сірка знову секретується природним шляхом для захисту і змащування вух.
Рекомендації по використанню
• для регулярної гігієни вух: 2 рази на тиждень;
• для видалення вушних пробок: вранці та ввечері протягом 3–4 днів.
Інструкція щодо використання:
1. Нахилити голову вгору тим вухом, яке потребує лікування.
2. Впорснути А-Церумен Нео Плюс 2 рази.
3. Помасажувати основу вуха та притиснути його приблизно на 1 хв.
4. Випрямити голову, щоб дозволити засобу і накопиченій вушній сірці витекти, після чого промити зовнішній слуховий прохід фізіологічним сольовим р-ном або чистою водою і витерти залишки р-ну.
Насадку флакон-спрея слід знімати після кожного використання та промивати гарячою водою.
Особливості застосування
не використовувати у разі пошкодження флакона.
Не вводити наконечник флакона глибоко в слуховий прохід, щоб уникнути подразнення.
Не застосовувати засіб у разі, коли у пацієнта перфорована барабанна перетинка, вушна інфекція або він використовує трубку для вентиляції середнього вуха.
Якщо виявлено болісне відчуття у вусі, перед використанням слід проконсультуватися з лікарем.
Уникати контакту з очима.
Не застосовувати засіб всередину.
Умови зберігання
у захищеному від світла місці при температурі 10–40 °C. Не охолоджувати.
Після відкриття одноразовий флакон-крапельницю слід використовувати протягом 24 год.
Флакон-спрей необхідно використовувати протягом 3 міс після першого відкриття.