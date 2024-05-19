Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниРозчини для промивання, зрошування, лікуванняА-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИНЦіни в аптеках

А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл, №5 - Київ (484620) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1047 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
456,99
Економія: -87,39 грн
369,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (3)
599,00
Економія: -228,70 грн
370,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (3)
599,00
Економія: -228,70 грн
370,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
340,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: флакон-крапельниця (3)
395,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9)
396,95 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
351,28 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
409,15 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
466,99
Економія: -97,39 грн
369,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
361,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: флакон-крапельниця (2)
378,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
462,20
Економія: -99,26 грн
362,94 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
581,80
Економія: -211,50 грн
370,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: флакон-крапельниця (1)
572,00
Економія: -201,70 грн
370,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (3)
599,00
Економія: -228,70 грн
370,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (3)
453,87
Економія: -70,19 грн
383,68 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (1)
384,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
601,80
Економія: -231,50 грн
370,30 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: розчин ушний (3)
548,00
Економія: -117,70 грн
430,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (4)
576,70
Економія: -206,40 грн
370,30 грн