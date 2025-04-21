А-Церумен Нео Плюс® (A-Cerumen Neo Plus®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
493,27
Економія при броні: -25,62 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
547,73
Економія при броні: -74,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
530,20
Економія при броні: -133,20 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
520,30
Економія при броні: -22,80 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
575,33
Економія при броні: -22,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
520,70
Економія при броні: -123,70 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
590,18
Економія при броні: -170,47 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
532,65
Економія при броні: -35,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
578,76
Економія при броні: -159,05 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
522,35
Економія при броні: -24,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
312,42
Економія при броні: -74,22 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
416,56
Економія при броні: -98,96 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
520,70
Економія при броні: -123,70 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
576,60
Економія при броні: -140,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
557,44
Економія при броні: -124,38 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
534,05
Економія при броні: -36,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
553,89
Економія при броні: -164,01 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
498,81
Економія при броні: -31,16 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
558,22
Економія при броні: -168,34 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
534,80
Економія при броні: -37,30 грн