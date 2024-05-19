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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл, №1 - Київ (484621) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 653 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (121)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
390,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
600,40
Економія: -231,00 грн
369,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
601,80
Економія: -232,40 грн
369,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
361,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
408,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
379,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
361,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
408,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
601,80
Економія: -232,40 грн
369,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
467,99
Економія: -98,57 грн
369,42 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
462,20
Економія: -50,21 грн
411,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
351,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
462,20
Економія: -99,26 грн
362,94 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
601,80
Економія: -232,40 грн
369,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
601,80
Економія: -232,40 грн
369,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
442,93
Економія: -53,84 грн
389,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
383,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
518,00
Економія: -106,01 грн
411,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
409,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
576,70
Економія: -207,30 грн
369,40 грн