А-Церумен Нео Плюс® (A-Cerumen Neo Plus®)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 264 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
494,62
Економія при броні: -22,49 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
544,03
Економія при броні: -71,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
553,74
Економія при броні: -81,10 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
530,50
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
503,21
Економія при броні: -31,08 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
553,47
Економія при броні: -67,52 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
530,20
Економія при броні: -137,20 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
592,70
Економія при броні: -157,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
520,70
Економія при броні: -127,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
591,67
Економія при броні: -119,17 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
534,00
Економія при броні: -36,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
528,05
Економія при броні: -30,55 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
585,08
Економія при броні: -32,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
500,80 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
399,83
Економія при броні: -22,13 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
548,77
Економія при броні: -76,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
551,70
Економія при броні: -79,20 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
528,55
Економія при броні: -31,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
499,08
Економія при броні: -26,95 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
582,70
Економія при броні: -92,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
583,25
Економія при броні: -173,17 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
199,82
Економія при броні: -10,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
579,24
Економія при броні: -169,86 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
534,35
Економія при броні: -36,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
489,11
Економія при броні: -16,98 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
491,96
Економія при броні: -19,83 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
546,69
Економія при броні: -56,41 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
523,75
Економія при броні: -26,25 грн