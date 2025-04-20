А-Церумен Нео Плюс® (A-Cerumen Neo Plus®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
520,60
Економія при броні: -128,00 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
548,99
Економія при броні: -150,73 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
525,95
Економія при броні: -28,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
480,00
Економія при броні: -59,00 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
521,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
499,32
Економія при броні: -27,19 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
524,17
Економія при броні: -26,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
545,33
Економія при броні: -147,17 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
491,10
Економія при броні: -23,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
537,56
Економія при броні: -104,51 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
488,74
Економія при броні: -16,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
581,15
Економія при броні: -147,83 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
493,03
Економія при броні: -25,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
520,70
Економія при броні: -128,10 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
543,98
Економія при броні: -110,93 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
521,15
Економія при броні: -23,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
557,13
Економія при броні: -121,58 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
506,53
Економія при броні: -34,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
530,20
Економія при броні: -137,60 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
554,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
590,73
Економія при броні: -155,18 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
533,15
Економія при броні: -35,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл №1
Біокодекс
476,06
Економія при броні: -40,51 грн
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
528,95
Економія при броні: -31,45 грн