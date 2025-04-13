катетери внутрішньовенні / внутрішньоартеріальні

Катетер внутрішньовенний Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)

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КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
26g стерильна №1
Ultra for Medical Products
від 10,85 грн
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КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
18g стерильна №1
Ultra for Medical Products
від 4,60 грн
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КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
24g стерильна №1
Ultra for Medical Products
від 15,00 грн
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КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
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16g стерильна №1
Ultra for Medical Products
від 10,10 грн
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22g стерильна №1
Ultra for Medical Products
від 12,90 грн
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20g стерильна №1
Ultra for Medical Products
від 5,90 грн
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Характеристики
Виробник
Ultra for Medical Products
Форма випуску
26g
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
14760/2015 від 13.05.2015