Катетер внутрішньовенний Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
6 препаратівЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
26g стерильна №1Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
18g стерильна №1Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
24g стерильна №1Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
16g стерильна №1Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
22g стерильна №1Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ
20g стерильна №1Ultra for Medical Products
Характеристики
Виробник
Ultra for Medical Products
Форма випуску
26g
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
14760/2015 від 13.05.2015