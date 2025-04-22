Катетер внутрішньовенний Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Чернігів
Світ здоров'я зжс
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
3.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
7,53
Економія при броні: -0,37 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
125.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,71
Економія при броні: -0,61 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
126.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
19,20
Економія при броні: -6,04 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
129.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,01
Економія при броні: -0,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
131.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
131.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
131.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
132.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
12,67
Економія при броні: -0,57 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
134.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
205.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
215.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 26G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Велика Багачка, вул. Каштанова, 18
255.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
258.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
259.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
260.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
276.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 106
304.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products