Катетер внутрішньовенний Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
113.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чорноморськ, просп. Миру, 37
123.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
8,88
Економія при броні: -0,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
151.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,36
Економія при броні: -0,41 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
14,00
Економія при броні: -3,00 грн
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
177.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,37
Економія при броні: -0,67 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
195.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Окни, вул. Центральна, 13
202.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 106
252.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
258.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
263.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
6,83
Економія при броні: -0,41 грн
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,59
Економія при броні: -0,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
263.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
9,63
Економія при броні: -0,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
264.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,57
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
267.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,33
Економія при броні: -0,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
285.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
289.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 26G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,31
Економія при броні: -0,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
290.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
9,30
Економія при броні: -0,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
300.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Велика Багачка, вул. Каштанова, 18
342.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products