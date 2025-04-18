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Катетер внутрішньовенний Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Катетер внутрішньовенний Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Харків
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,60
Економія при броні:
-0,40 грн
11,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Сахновщина, вул. Центральна, 8
97.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
12,90
Економія при броні:
-4,50 грн
8,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Велика Багачка, вул. Каштанова, 18
182.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
12,95
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
184.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 26G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,53
Економія при броні:
-0,68 грн
10,85
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
9,17
Економія при броні:
-0,48 грн
8,69
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
196.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,28
Економія при броні:
-0,58 грн
10,70
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
202.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
9,79
Економія при броні:
-0,54 грн
9,25
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
203.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
6,79
Економія при броні:
-0,37 грн
6,42
грн
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КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,52
Економія при броні:
-0,57 грн
9,95
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
203.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,48
Економія при броні:
-0,53 грн
9,95
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 106
242.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,20
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
252.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
13,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
312.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,32
Економія при броні:
-0,37 грн
9,95
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
332.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,43
Економія при броні:
-0,73 грн
10,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
14,00
Економія при броні:
-3,00 грн
11,00
грн
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КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
14,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,00
грн
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КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
16,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
402.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
16,36
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
403.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
12,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
404.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
7,69
Економія при броні:
-0,53 грн
7,16
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
404.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,54
Економія при броні:
-0,44 грн
10,10
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
405.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
19,20
Економія при броні:
-6,04 грн
13,16
грн
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