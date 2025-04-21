Катетер внутрішньовенний Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
4.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
В містах поряд
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
105.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 26G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
109.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
122.1 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 26G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
126.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
162.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
168.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15
189.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
191.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
194.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
12,88
Економія при броні: -0,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
196.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,02
Економія при броні: -0,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Енергетична, 3-А
196.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
197.2 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products