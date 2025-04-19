Катетер внутрішньовенний Ультрафлон (Intravenous catheters Ultraflon)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
9.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 26G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,52
Економія при броні: -0,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
10.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
9,14
Економія при броні: -0,45 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,65
Економія при броні: -0,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
26.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
6,81
Економія при броні: -0,39 грн
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,56
Економія при броні: -0,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
26.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
9,74
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
33.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 18G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,46
Економія при броні: -0,76 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
69.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
101.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 20G стерильна №1
Ultra for Medical Products
12,90
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
108.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,60
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
131.9 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
10,42
Економія при броні: -0,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 106
143.8 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Велика Багачка, вул. Каштанова, 18
173.0 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
199.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
11,17
Економія при броні: -0,47 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
14,00
Економія при броні: -3,00 грн
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
278.4 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Очаків, вул. Спаська, 8
328.5 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 16G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
362.6 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
379.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 24G стерильна №1
Ultra for Medical Products
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
380.7 км
КАТЕТЕР (КАНЮЛЯ) ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ ULTRAFLON З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ 22G стерильна №1
Ultra for Medical Products