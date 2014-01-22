Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБандаж на плечовий суглоб Бандаж на плечовий суглоб (317109) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 708,39 грн Без рецепта 1 шт від 708,39 грн 1 шт від 801,03 грн 1 шт від 708,39 грн 1 шт від 1467,13 грн 1 шт від 956,93 грн 1 шт від 956,93 грн 1 шт від 1469,35 грн 1 шт від 1464,65 грн 1 шт від 747,42 грн 1 шт від 920,81 грн 1 шт від 746,46 грн 1 шт від 728,00 грн Більше +5 В наявності в 44 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску 2b 8012, (пов'язка дезо) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Засоби для фіксації суглобів бандажі ортопедичні інші бандажі