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Бандаж на плечовий суглоб (317109) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж на плечовий суглоб
Ціна в місті Київ
від 708,39 грн
Без рецепта
1 шт від 708,39 грн 1 шт від 801,03 грн 1 шт від 708,39 грн 1 шт від 1467,13 грн 1 шт від 956,93 грн 1 шт від 956,93 грн 1 шт від 1469,35 грн 1 шт від 1464,65 грн 1 шт від 747,42 грн 1 шт від 920,81 грн 1 шт від 746,46 грн 1 шт від 728,00 грн
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В наявності в 44 аптеках
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Форма випуску
2b 8012, (пов'язка дезо)
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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