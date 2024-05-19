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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8001, еластичний розмір S/M, люкс, №1 - Київ (169466) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
1052,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
1228,45
Економія: -153,80 грн
1074,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
956,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
1206,18
Економія: -147,38 грн
1058,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
1018,51
Економія: -76,65 грн
941,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
956,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
1092,29
Економія: -71,22 грн
1021,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
957,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
1193,24
Економія: -120,56 грн
1072,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
990,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
957,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1226,64
Економія: -113,51 грн
1113,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45
Всього: упаковка (2)
820,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
1212,08
Економія: -94,32 грн
1117,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
746,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
746,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
990,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
902,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Минайська, 71
Всього: упаковка (1)
1064,99
Економія: -144,18 грн
920,81 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1018,40 грн