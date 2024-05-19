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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 2B 8012, (пов'язка Дезо) розмір L / XXL, №1 - Київ (742953) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
869,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
840,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
874,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
730,30
Економія: -21,91 грн
708,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (1)
730,30
Економія: -21,91 грн
708,39 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
730,30
Економія: -21,91 грн
708,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (1)
763,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 1
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
844,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
Всього: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 9
Всього: упаковка (1)
900,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Польова, 19
Всього: упаковка (1)
862,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Немішаєве, вул. Заводська, 46
Всього: упаковка (1)
844,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Центральна, 268
Всього: упаковка (1)
840,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
Всього: упаковка (1)
845,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
Всього: упаковка (1)
899,00 грн