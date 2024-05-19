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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 8012, (пов'язка Дезо) розмір L/XXL, люкс, №1 - Київ (494799) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
1194,33
Економія: -115,07 грн
1079,26 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
Всього: упаковка (1)
990,00
Економія: -29,70 грн
960,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
1122,80
Економія: -63,05 грн
1059,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
Всього: упаковка (1)
1197,05
Економія: -72,80 грн
1124,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
1190,37
Економія: -116,80 грн
1073,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1064,56
Економія: -48,66 грн
1015,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (3)
1189,34
Економія: -138,81 грн
1050,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
1227,58
Економія: -133,27 грн
1094,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1222,40
Економія: -113,12 грн
1109,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
1207,88
Економія: -93,99 грн
1113,89 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
Всього: упаковка (1)
1227,81
Економія: -128,90 грн
1098,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
1187,19
Економія: -73,37 грн
1113,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
1230,73
Економія: -78,90 грн
1151,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
1192,22
Економія: -186,61 грн
1005,61 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
1083,25
Економія: -53,35 грн
1029,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
1222,97
Економія: -128,66 грн
1094,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
1212,37
Економія: -152,62 грн
1059,75 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
800,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
962,90 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Іванків, вул. Поліська, 47
Всього: упаковка (1)
998,90 грн