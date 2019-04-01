Бинт еластичний високої розтяжності (315947) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 40,15 грн
Без рецепта
1 шт від 40,15 грн 1 шт від 46,05 грн 1 шт від 79,11 грн 1 шт від 14,63 грн 1 шт від 27,67 грн 1 шт від 20,53 грн 1 шт від 61,25 грн 1 шт від 36,86 грн 1 шт від 52,51 грн 1 шт від 25,97 грн 1 шт від 70,89 грн 1 шт від 41,81 грн 1 шт від 46,80 грн 1 шт від 75,00 грн 1 шт від 63,50 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
8 см х 3 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
13895/2014 від 29.12.2014