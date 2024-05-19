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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 1 м, №1 - Київ (295785) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (3)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
20,32
Економія: -2,56 грн
17,76 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (3)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (4)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (1)
22,70
Економія: -7,16 грн
15,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (2)
21,40
Економія: -4,16 грн
17,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (4)
25,20
Економія: -7,96 грн
17,24 грн