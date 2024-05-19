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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 3 м, №1 - Київ (295794) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
63,84
Економія: -8,04 грн
55,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (3)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (4)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
60,32
Економія: -4,52 грн
55,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -22,40 грн
54,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (4)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
63,84
Економія: -8,04 грн
55,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
71,40
Економія: -21,61 грн
49,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
77,60
Економія: -23,50 грн
54,10 грн