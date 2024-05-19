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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 2 м, №1 - Київ (295793) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -14,64 грн
36,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (5)
51,50
Економія: -14,64 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (2)
45,90
Економія: -9,04 грн
36,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (2)
51,50
Економія: -14,64 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (3)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Соборності, 6
Всього: упаковка (2)
43,50
Економія: -6,64 грн
36,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -14,64 грн
36,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (3)
52,80
Економія: -15,94 грн
36,86 грн