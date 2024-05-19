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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 4 м, №1 - Київ (295790) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
75,30
Економія: -22,79 грн
52,51 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (2)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (3)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (4)
75,30
Економія: -22,79 грн
52,51 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
71,20
Економія: -18,69 грн
52,51 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
75,30
Економія: -22,79 грн
52,51 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
83,70
Економія: -25,29 грн
58,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (1)
75,30
Економія: -22,79 грн
52,51 грн