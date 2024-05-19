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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 5 м, №1 - Київ (295796) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (3)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (2)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (14)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
103,47
Економія: -13,04 грн
90,43 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (4)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (5)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (4)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (18)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (4)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (2)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всього: упаковка (1)
110,00
Економія: -30,89 грн
79,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (3)
125,70
Економія: -38,03 грн
87,67 грн