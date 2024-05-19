БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 5 м, №1 - Київ (295791) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
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Київ, вул. Ісаакяна, 2
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
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Київ, просп. Науки, 4
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
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Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
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Київ, просп. Повітряний Сил, 47
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Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
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Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
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Київ, вул. Гарматна, 16/85
Аптека нц
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Київ, просп. Науки, 42/1
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Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
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Київ, просп. Червоної Калини, 15
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Київ, вул. Миропільська, 1
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Київ, вул. Мостицька, 9