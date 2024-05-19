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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ СТРІЧКОВИЙ ВИСОКОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 8 см х 5 м, №1 - Київ (295791) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
80,33
Економія: -6,03 грн
74,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
103,00
Економія: -30,98 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всього: упаковка (2)
93,00
Економія: -28,12 грн
64,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (8)
87,80
Економія: -26,55 грн
61,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
85,01
Економія: -10,71 грн
74,30 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Миропільська, 1
Всього: упаковка (2)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (1)
103,30
Економія: -31,28 грн
72,02 грн