Беруші з пінопропілену (Soft foam earplugs) (314764) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 36,55 грн
Без рецепта
1 шт від 36,55 грн 2 шт від 41,09 грн 1 шт від 47,50 грн 1 шт від 49,20 грн 1 шт від 46,71 грн 1 шт від 41,90 грн 1 шт від 46,10 грн 2 шт від 44,14 грн 10 шт від 310,20 грн 2 шт від 86,95 грн 10 шт від 323,90 грн 7 шт від 382,41 грн 7 шт від 384,19 грн 10 шт від 340,96 грн 1 шт від 53,38 грн 7 шт від 418,60 грн 1 шт від 50,57 грн 2 шт від 76,00 грн 1 шт від 42,66 грн 30 шт від 780,17 грн 30 шт від 881,97 грн 10 шт від 309,00 грн 1 шт від 60,63 грн 12 шт від 501,10 грн 2 шт Немає в наявності 10 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Soft foam earplugs
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби