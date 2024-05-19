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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ Soft Foam Earplugs пара Original SafeSound, №10 - Київ (87081) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
378,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
386,01
Економія: -70,42 грн
315,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
347,46
Економія: -29,67 грн
317,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
378,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
378,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: Soft Foam Earplugs (7)
373,75
Економія: -56,12 грн
317,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
358,19
Економія: -38,51 грн
319,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: Soft Foam Earplugs (7)
356,81
Економія: -40,57 грн
316,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
378,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (109)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
378,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: Soft Foam Earplugs (9)
365,96
Економія: -48,16 грн
317,80 грн