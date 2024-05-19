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БЕРУШІ ІЗ ПІНОПРОПІЛЕНУ SlimFit SafeSound Junior пара, №10 - Київ (376069) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
459,05
Економія: -79,73 грн
379,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: SlimFit SafeSound Junior (7)
429,22
Економія: -48,80 грн
380,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1), пара (4)
468,76
Економія: -85,51 грн
383,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
454,66
Економія: -75,34 грн
379,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
466,35
Економія: -83,10 грн
383,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1), пара (1)
448,61
Економія: -68,26 грн
380,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
440,55
Економія: -58,12 грн
382,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
452,69
Економія: -72,34 грн
380,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1), пара (9)
448,72
Економія: -73,31 грн
375,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
412,57
Економія: -31,76 грн
380,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
424,96
Економія: -44,54 грн
380,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
459,33
Економія: -77,40 грн
381,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
437,22
Економія: -57,67 грн
379,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
381,47
Економія: -40,51 грн
340,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1), пара (4)
413,20
Економія: -33,17 грн
380,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: SlimFit SafeSound Junior (3)
443,50
Економія: -64,94 грн
378,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (1)
418,68
Економія: -38,78 грн
379,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (1)
431,74
Економія: -50,40 грн
381,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
454,78
Економія: -55,38 грн
399,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-Г
Всього: упаковка (1), пара (7)
415,82
Економія: -31,36 грн
384,46 грн